FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag einen versöhnlichen Start in die Vorweihnachtswoche hingelegt. Gestützt durch ein besser als gedacht ausgefallenes Ifo-Geschäftsklima war zeitweise auch die Rückkehr über die Marke von 14 000 Punkten gelungen, unter die der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche erstmals seit Anfang November gefallen war. Allerdings war die Hürde dann doch zu hoch. Am Nachmittag notierte das Börsenbarometer mit 0,37 Prozent im Plus bei 13 944,54 Punkten. Insgesamt lief der Handel nach der turbulenten Vorwoche bereits in vorweihnachtlich ruhigen Bahnen.

Großen Spielraum für nachhaltige Kursanstiege sehen die meisten Börsianer nach den jüngsten Aussagen der Notenbanken ohnehin nicht mehr. Die Fed in den USA und auch die Europäische Zentralbank (EZB) hatten zwar zuletzt ihre Leitzinsen nicht mehr so stark angehoben wie bisher; gleichzeitig machten die Währungshüter aber klar, dass die Phase der Leitzinsanhebungen noch längst nicht beendet ist. Damit hatten sie viele Marktteilnehmer enttäuscht, die mit einem schon bald gemäßigteren Vorgehen gerechnet hatten. Der Dax hatte dadurch in der vergangenen Woche mehr als drei Prozent verloren.