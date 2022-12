BERLIN - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zieht weitreichende Konsequenzen aus dem Pannendesaster bei Übungen mit dem Schützenpanzer Puma. Die SPD-Politikerin ließ am Montag nach Krisengesprächen geplante Nachbeschaffungen des Gefechtsfahrzeugs auf Eis legen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Zudem wurde beschlossen, die Soldaten der Bundeswehr vom 1. Januar an nicht mit dem modernen Puma, sondern mit dem seit Jahrzehnten genutzten Schützenpanzer Marder für die schnelle Nato-Eingreiftruppe VJTF bereitzustellen.

DÜSSELDORF - Die Aktionäre von Uniper sollen am Montag in einer außerordentlichen Hauptversammlung online über die Rettung des angeschlagenen Energieunternehmens mit Hilfe einer weitgehenden Verstaatlichung abstimmen. Es geht um ein milliardenschweres Rettungspaket, das einen Zusammenbruch von Deutschlands größtem Gasimporteur verhindern soll.

SAN FRANCISCO - Beim Kurznachrichtendienst Twitter steht der Unternehmer Elon Musk vor dem Rücktritt als Firmenchef, als Mehrheitseigentümer wird er aber auch künftig Einfluss haben auf den weltweit wichtigsten Kurznachrichtendienst. In einer vom 51-Jährigen selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage sprach sich die Mehrheit am Montag für diesen Schritt aus. Von den 17,5 Millionen abgegebenen Stimmen waren 57,5 Prozent für den Rücktritt und 42,5 Prozent dagegen. Zuvor hatte Musk versichert, sich an das Ergebnis des Votums zu halten.

BERLIN - Beim Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler macht Unternehmensgründer Andreas Eckert Platz für einen Nachfolger. Der bisherige Vertriebsvorstand Harald Hasselmann solle nach Eckerts Willen neuer Vorstandschef werden, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Montag in Berlin mit. Eckert selbst wolle zur Hauptversammlung Mitte 2023 aus dem Vorstand ausscheiden und in den Aufsichtsrat wechseln. Bereits zum 1. Januar bekommt die Gesellschaft zwei zusätzliche Vorstandsmitglieder: Hakim Bouterfa für die klinische Entwicklung und Jutta Ludwig für das Asien-Geschäft. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte Eckert & Ziegler weiter mit.