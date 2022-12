Todesfalle Discounter? Warum kein Feuerwehrmann einen brennenden Netto betreten würde (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Am späten Montagabend stand die Netto-Filiale im Berliner

Ortsteil Köpenick plötzlich in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand bis

in die frühen Morgenstunden. Die große Gefahr bei Discountern wie Netto: Die

Dächer leisten kaum bis keinen Feuerwiderstand.



"Im Brandfall kann es dabei jederzeit zum Einsturz kommen - das Risiko eines

Inneneinsatzes ist demnach schlichtweg zu hoch", sagt Donato Muro. Als

Sicherheitsingenieur entwickelt er ganzheitliche Sicherheitskonzepte für

Unternehmen und weiß deshalb, was den Gebäudeaufbau von Discountern häufig

unsicher macht. In diesem Artikel nimmt er die Geschehnisse in der Berliner

Netto-Filiale unter die Lupe und erklärt, was einen Feuerwehreinsatz im

Innenraum so gefährlich macht.