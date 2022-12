KfW-Neubauförderung Sachverständiger verrät, worauf sich Hausbauer einstellen müssen (FOTO)

Mainz (ots) - Zum Jahresende läuft das staatliche KfW-Neubauförderprogramm aus.

Für nachhaltige Effizienzhäuser können Hausbauer jedoch auch in diesem Jahr noch

mit einer Förderbewilligung durch die KfW rechnen. Zwar plant die

Bundesregierung bereits ein neues Programm - welche Voraussetzungen künftig

erfüllt werden müssen, ist allerdings vielen Bauherren unklar.



"Die Unsicherheit der KfW-Neubauförderung lässt viele Hausbauer abwarten. Dabei

ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um damit noch einmal richtig Geld zu sparen",

sagt Luca Arenz von der ARCenergie GmbH. Dank seiner langjährigen Erfahrung als

Sachverständiger in Sachen Energieeffizienz und KfW-Förderung weiß er, was

Bauherren dabei beachten sollten. Im Folgenden verrät er, welche Änderungen

hinsichtlich des KfW-Neubauförderprogramms zu erwarten sind und wie sich

Hausbauer darauf einstellen sollten.