WARBURG RESEARCH stuft SAP SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAP nach einem Interview in der "Börsenzeitung" auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Finanzchef Luca Mucic habe unter anderem die Ziele des Softwareherstellers für 2023 bestätigt. Die Aussagen ließen zudem eine robuste Nachfrage erwarten, da Kunden ihre Systeme optimierten, um dem inflationären Druck standzuhalten, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 99,23EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m