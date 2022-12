BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich pochen auf eine Besserstellung europäischer Produkte im umstrittenen US-Inflationsbekämpfungsgesetz. Ein entsprechendes Konzept von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire wurde am Montag veröffentlicht. Darin skizzieren sie auch Vorstellungen für eine europäische Antwort auf das amerikanische Inflationsbekämpfungsgesetz.

Dieses US-Gesetz sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor. Subventionen und Steuergutschriften sind daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Daran gibt es viel Kritik in Europa, wo man Nachteile für heimische Unternehmen befürchtet. US-Präsident Joe Biden hatte das Gesetz verteidigt, aber zuletzt gesagt, es gebe kleinere Mängel, die besprochen und gelöst werden könnten.