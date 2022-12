OLDENBURG (dpa-AFX) - Die Fotodienstleister Cewe und sein langjähriger Chef Christian Friege gehen nach monatelangem Hin und Her jetzt doch getrennte Wege. Friege werde das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen und eine neue berufliche Herausforderung annehmen, teilte das Unternehmen überraschend am Montag in Oldenburg mit. Die bereits auserkorene Nachfolgerin Yvonne Rostock übernimmt die Leitung zum 1. März. Der Trennung von Friege war ein monatelanger Führungsstreit vorausgegangen. Jetzt geht er den Angaben zufolge "auf eigenen Wunsch" und im Einvernehmen.

Noch Anfang Dezember hatte es geheißen, Friege bleibe auch nach seinem ursprünglichen Vertragsablauf am 31. Dezember 2022 und über den Chefwechsel hinaus im Vorstand - wenn am Ende auch ohne operative Ressortverantwortung. Der Manager war unter den Eigentümern wegen seines Führungsstils und mangelnder Frauenförderung umstritten.

Im Frühjahr war sein Vertrag deshalb zunächst nicht verlängert worden. Doch Alexander Neumüller - Erbe des Firmengründers und Begünstigter der Neumüller Cewe Color Stiftung - setzte sich mit seinen Sonderrechten für Friege ein und sicherte ihm seinen Verbleib im Vorstand. Die Stiftung führt als persönlich haftende Gesellschafterin die Geschäfte der im SDax gelisteten Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).

Anleger reagierten positiv. Der Aktienkurs, der vor der Mitteilung im Minus auf Tagestief notiert hatte, legte zuletzt leicht zu./stw/he