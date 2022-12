Scryb gibt bekannt, dass Cybeats einen neuen Auftrag eines Fortune-500-Industrietechnikunternehmens erhalten hat

TORONTO, 19. Dezember 2022 - Scryb Inc. („Scryb“' oder das „Unternehmen“) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, Frankfurt: EIY) freut sich berichten zu können, dass die Firma Cybeats Technologies Corp. („Cybeats“), eine börsennotierte Gesellschaft, an der Scryb rund 65 %[i] der Firmenanteile hält, einen neuen Gewerbeauftrag von einem Fortune-500-Industrietechnikunternehmen für das von Cybeats entwickelte Produkt SBOM Studio[ii] erhalten hat.

Cybeats hat vor Kurzem eine Reihe von laufenden Pilotprojekten angekündigt, zu denen neben anderen Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Infrastruktur auch dieses Industrieunternehmen zählt[iii]. Am Freitag wurde mitgeteilt, dass das Industrietechnikunternehmen eine Jahreslizenz in Form einer SaaS-Lizenz (Software as a Service) für das Cybeats-Produkt SBOM Studio, eine Technologieplattform für SBOM-Management und Software Supply Chain Intelligence für Unternehmen,[iv], erworben hat.

„Wir sind vom Marktecho auf die von Cybeats entwickelte Software SBOM Studio wirklich überwältigt. Weniger als acht Monate nach der Markteinführung kann Cybeats bereits eine ganze Reihe von Fortune-500-Unternehmen und multinationale Konzerne zu seinem Kundenstamm zählen. Und es freut uns natürlich zu sehen, dass die Dynamik des Unternehmens nach wie vor keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt“, so Clark Kent, President von Scryb Inc. „Das positive Feedback und die kommerzielle Akzeptanz des Produkts stimmen uns sehr optimistisch und wir sind schon sehr gespannt, wie sich der Umsatz entwickeln wird, wenn die Compliance-Fristen näher rücken und weitere Unternehmen Erfahrungen mit unserer Plattform sammeln.“

Der Kunde wird mit SBOM Studio seine Cybersicherheitsrisiken in den Griff bekommen und die verbesserte Sichtbarkeit seiner Software-Lieferkette sowie den integrierten Cybersecurity-Workflow und die betriebliche Effizienz entsprechend nutzen, um sowohl Zeit als auch Geld zu sparen.

Das globale Industrietechnikunternehmen, das selbst Produkte herstellt und Kunden in aller Welt und in verschiedenen vertikalen Märkten mit seinen Dienstleistungen unterstützt, wird mit über 50 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Lösungsanwendung bietet einen optimierten Cybersecurity-Workflow und eine betriebliche Effizienz, die dem Unternehmen dabei hilft, sowohl Zeit als auch Geld zu sparen. Der Kunde möchte aus Sicherheitsgründen geheim gehalten werden.