Wirtschaft Leiharbeitskräfte bekommen meistens keine reguläre Stelle

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Menschen in Leiharbeit landet nach dem Ende ihres Jobs nicht in einer regulären Stelle. Das zeigen neue Zahlen, die das Bundesarbeitsministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hin herausgegeben hat.



Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet in ihrer Dienstagausgabe darüber. Drei Monate nach dem Ende des Leiharbeitsjobs ergibt sich demnach folgendes Bild: Gut ein Drittel (37 Prozent) fand eine reguläre, sozialversicherungspflichtige Stelle, fast genauso viele (34 Prozent) waren arbeitslos, annähernd jeder und jede Vierte (23 Prozent) war wieder bei einer Leiharbeitsfirma angestellt. Andere (5,4 Prozent) setzen ihre Berufslaufbahn mit einem Minijob fort.