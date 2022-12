QINGDAO, China, 19. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 18. Dezember, dem letzten Tag der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022, landete die Hisense Global Partner Conference erfolgreich in Katar. Zu dieser Veranstaltung kamen die globalen Partner von Hisense zusammen, um sich auf ihren Weg in eine neue Entwicklungsphase vorzubereiten. Derweil nahmen auch Jian Zhou, chinesischer Botschafter in Katar, und Nick Brown, FIFA SVP-Commercial Partnerships, an der Veranstaltung teil, und wünschten der Konferenz viel Erfolg.

Hisense erobert den Weltmarkt