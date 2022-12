Pharma-Daten 2022 Pharmabranche leistet trotz massiver Belastungen erheblichen Beitrag zur GKV-Finanzstabilisierung (FOTO)

Berlin (ots) - Die Pharmadaten 2022 des Bundesverbandes der Pharmazeutischen

Industrie e.V. (BPI) zeigen: Über verschiedene Herstellerabschläge leistete die

pharmazeutische Industrie in Deutschland bis zum Jahresende 2022 voraussichtlich

rund 7,3 Milliarden Euro zur Stabilisierung der Gesetzlichen

Krankenversicherung. Dies entspricht einem Anstieg von rund 12,5 Prozent.

Gleichzeitig waren und sind pharmazeutische Unternehmen anhaltend von den Folgen

der Pandemie, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der Energiekrise

sowie von neuen gesetzlichen Eingriffen zur GKV-Finanzstabilisierung betroffen.

Ein solches Konglomerat an Krisen belastet pharmazeutische Hersteller auf eine

zuvor nie da gewesene Art und Weise. Zunehmend könnten sich pharmazeutische

Hersteller gezwungen sehen, Produkte vom Markt zu nehmen, um überhaupt noch

wirtschaftlich agieren zu können.



Im August und September 2022 verzeichnete die pharmazeutische Industrie die

höchsten Anstiege der gewerblichen Erzeugerpreise gegenüber einem Vorjahresmonat

(um 45,8 Prozent) seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Die gestiegenen Kosten

für die Arzneimittelproduktion kann die Industrie allerdings aufgrund von

politisch regulierten Preismechanismen nicht kompensieren. Zusätzlich billigt

die Politik mit dem neuen Spargesetz eine noch stärkere Belastung

pharmazeutischer Hersteller. Und das, obwohl der Ausgabenanteil für Arzneimittel

seitens der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland seit Jahren

relativ konstant ist. Die Pharmadaten 2022 bestätigten: Nach wie vor entfallen

auf die pharmazeutische Industrie nach Abzug der Handelsstufen und Steuer nur

rund elf Prozent der GKV-Ausgaben.