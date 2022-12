Der US-Leitindex S&P 500 sowie die anderen US-Indizes nach gutem Start in die Woche dann wieder im Minus - will die Fed einen Abverkauf der Aktienmärkte, damit die Finanzkoninditionen nicht zu locker werden? Alles deutet darauf hin: denn wenn S&P 500 und Co steigen, wird durch die dadurch erzeugte Nachfrage die Inflation dauerhafter, verpuffen faktisch die bisherigen Zinsanhebungen. Also hat die US-Notenbank Fed ihr Narrativ geändert: lange war sie der Auffassung, die Inflation sei "transitory" (vorübergehend). Nun fällt die Inflation seit Juni (auf Basis der Vorjahresmonate) - aber die US-Notenbank erwartet dennoch eine höhere Inflation und will die Zinsen über die Marke von 5% anheben. Damit behaupten Powell und Co, dass diese Disinflation eben auch angeblich nur vorübergehend sei - was faktisch sehr unwahrscheinlich ist..

Hinweise aus Video:

1. Michael Wilson über Aktien: Schlimmer als in der Finanzkrise?

2. Wie sich die Meme Stocks-Trader dem alten Aktienmarkt zuwenden

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "S&P 500: Will die Fed den Abverkauf?" sehen Sie hier..