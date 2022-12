Kopflos in San Francisco, Kommentar zu Twitter von Heidi Rohde Frankfurt (ots) - Es ist nicht die erste Twitter-Botschaft, bei der sich der Leser fragt, ob Elon Musk eigentlich einen gezwitschert hat. Der umtriebige Milliardär, der den Kurznachrichtendienst mit seiner Übernahme in einen persönlichen Spielplatz verwandelt hat, beherrscht wie kaum ein anderer Manager den breiten Spagat zwischen einsamen Ratschlüssen und "basisdemokratischer" Abstimmung. Nach dem Going Private des Unternehmens, bei dem Musk den finanziellen Kraftakt des Börsenabschieds in bester Private-Equity-Manier dem Unternehmen selbst aufgebürdet, mit seiner Unternehmensführung das Geschäftsmodell top-down gedreht und reihenweise gewichtige Werbekunden verprellt hat, lud er nun die weltweite Nutzergemeinde selbst dazu ein, den Stab über ihn zu brechen.



Es ist nicht Musks erste Umfrage auf Twitter. Im vergangenen Jahr ließ er sich mit einer entsprechenden Abstimmung verpflichten, ein Zehntel seiner Tesla-Aktien zu verkaufen. Im November sollten die Nutzer darüber entscheiden­, ob der Account des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder freigeschaltet werden sollte - woraufhin Twitter ihn entsperrte.