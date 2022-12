NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial nach dem klaren Vorwochenverlust mit einer Stabilisierung schwergetan. Der Leitindex rutschte nach zunächst moderaten Gewinnen leicht in die Verlustzone. Technologiewerte gerieten am Montag stärker unter Druck.

Börsianer rechnen weiterhin damit, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen im kommenden Jahr merklich anhebt. Zwar hat die Fed zuletzt ihr Straffungstempo etwas verringert, zugleich aber zu erkennen gegeben, dass sie ihren Inflationskampf entschlossen fortführen will. Steigende Zinsen belasten insbesondere die oft hoch bewerteten Technologiewerte, denn Investoren zinsen die teils erst in ferner Zukunft erwarteten hohen Gewinne der Unternehmen stärker ab. Künftige Erträge sind also aus heutiger Sicht weniger wert. Moderat positive Impulse kamen Marktteilnehmern zufolge von Aussagen der chinesischen Führung, das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr anzukurbeln.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Tesla im Fokus. Die Papiere des Elektroautobauers stoppten nach schwankendem Handelsverlauf ihre jüngste Talfahrt und gewannen zuletzt gut ein Prozent. Auslöser der Erholung waren Spekulationen um einen möglichen Rücktritt von Tesla-Gründer Elon Musk als Unternehmenschef des Kurznachrichtendienstes Twitter .

In einer von ihm selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage sprach sich die Mehrheit der Nutzer für seinen Rücktritt aus. Zuvor hatte Musk versichert, sich an das Ergebnis des Votums zu halten. Marktanalystin Susannah Streeter von der Investmentgesellschaft Hargreaves Landsdown sieht hinter einem Rücktritt die Hoffnung, dass Musk dem Elektroautobauer endlich mehr Aufmerksamkeit schenkt. Denn Tesla benötige dies dringend in einer Zeit, in der das Unternehmen von der Erwartung einer sinkenden Nachfrage in China erschüttert werde.

Die Anteilscheine von Meta büßten mehr als drei Prozent ein. Der Internetkonzern verstößt nach vorläufiger Ansicht der EU-Wettbewerbshüter durch eine Verzerrung des Wettbewerbs bei Facebook Marketplace gegen europäische Kartellvorschriften. Konkret bemängelt die EU-Kommission, dass Meta konkurrierenden Online-Kleinanzeigendiensten, die auf Facebook oder Instagram Werbung schalteten, einseitig unfaire Handelsbedingungen auferlege. Darüber hinaus verknüpfe Meta den Facebook Marketplace mit seinem marktbeherrschenden sozialen Netzwerk Facebook.

Am Dow-Ende sackten die Anteilscheine des Unterhaltungskonzerns Walt Disney um 3,7 Prozent ab. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, war der Film "Avatar: Der Weg des Wassers" bei seinem Kinostart in den USA hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der Kartenverkauf in China aufgrund von Bedenken wegen Covid-19 behindert worden sei./la/he