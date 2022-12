Am Beispiel von Northrop Grumman verfolgt die Aktie bereits seit etlichen Jahren einen Aufwärtstrend, dieser reichte trotz der jüngsten Marktturbulenzen in diesem Jahr auf ein Rekordhoch von 556,27 US-Dollar gegen Ende Oktober aufwärts. Nur im Zeitraum zwischen 2018 und Februar dieses Jahres pausierte der Wert in einer engen Seitwärtskonsolidierung. Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine kam wieder Freudenstimmung der Anleger auf und könnte nach aktueller Entwicklung des Konfliktes noch eine Weile lang anhalten.

Taktgeber EMA 50

Auf Wochenbasis entpuppt sich der EMA 50 als solide Unterstützung, aus dem Stand heraus wären rechnerisch für die Northrop-Aktie weitere Zugewinne an 624,65 US-Dollar denkbar. Zwar wird dieses Ziel nicht von überschwänglichen Käufern begleitet, hierfür sorgen aber die stetigen Kursgewinne. In leichte Turbulenzen dürfte das Papier dagegen unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts von 74,93 US-Dollar geraten, Abschläge auf 407,74 US-Dollar kämen dann infrage. Insgesamt aber bleibt die Aktie auf der Oberseite weiter als interessant einzustufen, bestehende Long-Positionen sollten allerdings jetzt enger abgesichert werden.