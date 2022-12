NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Konjunktursorgen infolge restriktiver geldpolitischer Signale hielten sich auch zu Beginn der neuen Woche hartnäckig. Die zinssensiblen Technologiewerte gerieten besonders stark unter Druck.

Börsianer rechnen weiterhin damit, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen im kommenden Jahr merklich anhebt. Zwar hat die Fed zuletzt ihr Straffungstempo etwas verringert, zugleich aber zu erkennen gegeben, dass sie ihren Inflationskampf entschlossen fortführen will. Steigende Zinsen jedoch können die Konjunktur abwürgen, weil sie Kredite für Unternehmen und Privatleute verteuern.

Die Rezessionssorgen hätten zuletzt überhandgenommen, schrieb Marktanalyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Zu Wochenbeginn seien die Anleiherenditen weltweit in die Höhe geschnellt, nachdem Aussagen des früheren Chefs der einflussreichen Federal Reserve Bank of New York, William Dudley, für Aufmerksamkeit gesorgt hätten. Dieser habe die Erwartung zurückgewiesen, dass die Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation einknicken werde, sobald die Arbeitslosenquote zu steigen beginne./la/he