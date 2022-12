Das 4. Cangzhou Kooperationsforum von China und mittel- und osteuropäischen Ländern für kleine und mittlere Unternehmen hat in der nordchinesischen Provinz Hebei begonnen

Das Kooperationsforum dient als Kommunikationsplattform für KMU in China und den MOEL und hat damit die Zusammenarbeit dieser Unternehmen in verschiedenen Bereichen weiter vertieft. Es ist eine wirklich einflussreiche und wettbewerbsfähige, hochkarätige Plattform für beide Seiten.

„Wir laden alle Freunde im In- und Ausland herzlich dazu ein, in Hebei zu investieren", merkte Wang an und fügte hinzu, dass die Provinz der globalen Zusammenarbeit mit den MOEL große Bedeutung beimesse und bei der Suche nach einer vielschichtigen Zusammenarbeit ständig neue Höhepunkte präsentiere.

CANGZHOU, China, 20. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das 4. Cangzhou Kooperationsforum von China und mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hat am 15. Dezember in Cangzhou in der nordchinesischen Provinz Hebei begonnen. Dies wurde von der Kommunalregierung von Cangzhou bekannt gegeben.

