Wirtschaft Deutsche Bahn will Planungsbeschleunigung auch bei Straßen-Neubau

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die DB-Güterverkehrschefin Sigrid Nikutta hat sich für die Planungsbeschleunigung beim Neubau von Straßen ausgesprochen. "Wir müssen in allen Planungsverfahren unserer Infrastruktur schneller werden. Das betrifft die Straße genauso wie die Schiene", sagte sie den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Dienstagsausgabe).



Damit stellt sich Nikutta hinter Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der bei der Planung von Straßen mehr Tempo machen will und deswegen mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) in Streit geraten ist. "Wir sollten in Deutschland dazu kommen, schneller das umzusetzen, was wir benötigen", sagte die DB-Cargo-Chefin und führte ein Beispiel aus der Praxis an.