"Multikrise im Wohlstandsland - damit hätte früher kaum jemand gerechnet. Deutschlands Ansehen in der Welt sinkt, weil es zu viele Schwachstellen hat: die zu zögerliche Digitalisierung, schlechter werdende Bildung, überalterte Infrastruktur, massive Energieprobleme, illegale Migration. Ja, den meisten Deutschen geht es immer noch gut. Das wird aber nur so bleiben, wenn Deutschland wieder mehr Interessens- und weniger Moralpolitik macht."/kkü/DP/nas

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Lage in Deutschland:

Pressestimme 'Frankenpost' zur Lage in Deutschland

