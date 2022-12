TECO 2030 unterzeichnet Vertrag über Produktionsausrüstung für Brennstoffzellen-Stacks

LYSAKER, NORWEGEN / ACCESSWIRE / 20. Dezember 2022 / TECO 2030 (OSE:TECO), (OTCQX:TECFF), (ISIN:NO0010887516) unterzeichnet einen Vertrag mit thyssenkrupp Automation Engineering GmbH über die Lieferung der ersten vollständigen Produktionslinie für Brennstoffzellen-Stacks im TECO 2030 Innovation Center in Narvik, Norwegen.

Bildlegende: Beispiel für Produktionsausrüstung von thyssenkrupp. Rechte: thyssenkrupp Automation Engineering

Der Vertrag umfasst die Konzeption, die Herstellung und die Lieferung der Ausrüstung. Die Testproduktion der Brennstoffzellen-Stacks von TECO 2030 wird in der Zentrale von thyssenkrupp Automation Engineering in Bremen, Deutschland, durchgeführt. Die Ausrüstung wird in Bremen validiert und fertiggestellt, bevor sie nach Narvik versandt wird, was im ersten Quartal 2024 der Fall sein wird. Dann wird sie im ersten und zweiten Quartal 2024 in Narvik installiert und in Betrieb genommen.

Mit dem TECO 2030 Innovation Center entsteht die erste Gigafactory in Europa für Brennstoffzellen mit Protonenaustauschmembran (Proton Exchange Membrane, PEM), die eine jährliche Produktionskapazität von 120 MW im Jahr 2024 haben wird, welche 2025 auf 400 MW gesteigert werden soll.

„Wir haben einen weiteren Meilenstein erreicht; mit der Unterzeichnung des Vertrags über die Lieferung einer kompletten Produktionslinie für Brennstoffzellen-Stacks in unserem Werk in Narvik kommen wir dem Ziel einer Energieerzeugung mit null Emissionen immer näher. Im Laufe des nächsten Jahres wird die Produktionslinie in Bremen, Deutschland, eingerichtet; sie wird eine begrenzte Menge von PEM-Brennstoffzellen-Stacks für TECO 2030 produzieren“, erklärte Tore Enger, Group CEO von TECO 2030 mit großer Begeisterung. „Dies macht mich stolz und bescheiden zugleich, wenn ich bedenke, wie viele Stärken zusammengewirkt haben, um eine Energieerzeugung mit null Emissionen für die Schifffahrts- und die Schwerindustrie zu erreichen“, so Enger weiter.

„Wir freuen uns, unseren neuen Partner TECO 2030 mit unserem Know-how und unserer langjährigen Expertise im Bereich der Brennstoffzellenmontage und Prüfausrüstung zu unterstützen; wir sind stolz darauf, Teil der Vision von TECO 2030 für eine emissionsfreie Zukunft der Schifffahrts- und Schwerindustrie zu sein“, meinte Michael Menneking, der CEO von thyssenkrupp Automation Engineering.