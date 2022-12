Der Trinity, der auf Basis der SSP-Technik mit selbstproduzierten Programmen fahren und eine komplett neue Steuerungstechnik erhalten soll, wird von 2026 bis mindestens Ende des Jahrzehnts verschoben. Damit geht auch die Frage einher, ob Volkswagen das für ihn geplante separate Werk für zwei Milliarden Euro im Wolfsburger Ortsteil Warmenau noch braucht - oder er sich doch ins Stammwerk integrieren lässt. Die Übergangszeit soll für den VW-Hauptsitz mit E-Modellen aus bestehenden und teils erneuerten System-Baukästen gefüllt werden.

Der Wolfsburger Werksleiter Rainer Fessel betonte, das Projekt Trinity bleibe mit dem Heimatstandort so oder so "eng verknüpft". Zur möglichen Integration in einen Teil der heutigen Produktion sagte er: "Die Option gibt es, aber es ist noch keine Entscheidung getroffen."

Weil, der im Präsidium des VW-Aufsichtsrates sitzt, bezeichnete Trinity als nach wie vor zentrales Vorhaben. "Es ist nur noch nicht entschieden, wo es in Wolfsburg gebaut werden soll. Volkswagen hält sich die Option eines Neubaus in Warmenau ausdrücklich weiter offen." Und grundsätzlich könne der Autokonzern "mit seinen bisherigen Betriebssystemen weiter sehr wettbewerbsfähige Produkte herstellen".

Am Ende, so Weil, müsse "das gemacht werden, was das Unternehmen insgesamt weiterbringt. Klar ist, dass Wolfsburg als Konzernzentrale auch in naher Zukunft Produktionsstätte modernster E-Fahrzeuge sein wird." Wesentliche Aufgabe des Managements sei aber: "Mittelfristig ist ein geordneter Übergang der IT-Systeme hin zu einem einheitlichen Betriebssystem für alle Fahrzeuge in diesem Konzern absolut zentral."/jap/DP/mis

