JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62,10 Euro belassen. Gespräche mit dem Investor-Relations-Team hätten seine Erwartung bestätigt, dass der Medizintechnikkonzern angesichts fortgesetzter Lieferkettenprobleme einen verhaltenen Start ins Geschäftsjahr hingelegt haben dürfte, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sollte sich dann aber die verbesserte Preissetzungsmacht bemerkbar machen, und die Auftragslage verspreche eine weiter robuste Nachfrage./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 19:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 47,03EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62,10

Kursziel alt: 62,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m