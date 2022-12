Bundesbank-Präsident rechnet mit kräftigen Lohnzuwächsen / Joachim Nagel lobt Lohnabschlüsse in diesem Jahr / Weitere "robuste" Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation

Hamburg (ots) - Der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, sagt Arbeitnehmern

in Deutschland gute Chancen voraus, in den kommenden Jahren deutlich höhere

Löhne durchsetzen zu können. "Wir rechnen damit, dass die Löhne in Deutschland

in den nächsten Jahren kräftiger steigen werden als in den vergangenen", sagte

Nagel im Interview mit dem stern . Grund sei der trotz Wirtschaftskrise,

Inflation und hoher Energiepreise stabile Arbeitsmarkt, den Nagel gar als

"echten Lichtblick" bezeichnete.