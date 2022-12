Wirtschaft Preisauftrieb auf Erzeugerebene verlangsamt sich weiter

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland sind im November 2022 um 28,2 Prozent höher gewesen als im Vorjahresmonat. Damit hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene zum zweiten Mal in Folge verlangsamt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Im Oktober hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +34,5 Prozent gelegen, im September bei +45,8 Prozent. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erzeugerpreise im November um 3,9 Prozent. Das war der zweite deutliche Preisrückgang im Vormonatsvergleich in Folge (- 4,2 Prozent Oktober 2022 gegenüber September 2022).