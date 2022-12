UBS stuft SAP SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Produkte des Softwarekonzerns bildeten eine wichtige Voraussetzung für die Fähigkeit seiner Kunden, ihren ESG-Status zu verwalten, zu überwachen und zu melden - auch in komplexen Lieferketten, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Sonderstudie zu den Bemühungen von Unternehmen in puncto Umwelt, Gesellschaft und gute Unternehmensführung (ESG)./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / 12:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 97,54EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m