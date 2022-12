CREDIT SUISSE stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns im vierten Quartal liege mit plus 8,6 Prozent klar über der Konsensschätzung von 7,1 Prozent, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Bei der operativen Marge, die er bei 13,1 Prozent erwarte, unterschieden sich beide Werte hingegen kaum./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 14:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 106,0EUR gehandelt.



