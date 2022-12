Wirtschaft Bundesbankpräsident erwartet kräftige Lohnzuwächse

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagt Arbeitnehmern in Deutschland gute Chancen voraus, in den kommenden Jahren deutlich höhere Löhne durchsetzen zu können. "Wir rechnen damit, dass die Löhne in Deutschland in den nächsten Jahren kräftiger steigen werden als in den vergangenen", sagte Nagel dem "Stern".



Grund sei der trotz Wirtschaftskrise, Inflation und hoher Energiepreise stabile Arbeitsmarkt, den Nagel gar als "echten Lichtblick" bezeichnete. Die Prognose des Bundesbankpräsidenten hat umso mehr Gewicht, da sich Notenbanker traditionell aus Diskussionen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern über Gehaltszuwächse heraushalten. In den vergangenen Monaten waren die Tarifverhandlungen geprägt vom Risiko einer Lohn-Preis-Spirale, die die ohnehin hohen Inflationsraten weiter anheizen könnte.