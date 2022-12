JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das kommende Jahr rechnet Analyst Giacomo Romeo laut einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick mit höheren Öl-, aber tieferen Gaspreisen als bisher. In die Bewertung der großen Ölkonzerne sei weiterhin das Potenzial freier Barmittelzuflüsse nicht hinreichend eingepreist. Romeos bevorzugte Werte bleiben Shell und Repsol. Weitere mit "Buy" eingestufte Aktien seien die von Totalenergies, Galp, Eni und OMV./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 15:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 26,08EUR gehandelt.