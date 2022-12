Der CEO von Delivery Hero, Niklas Östberg, richtet das Unternehmen seit gut zwölf Monaten darauf aus, profitabel zu werden. Nach Jahren, in denen nur das Wachstum gezählt hat und milliardenhohe Verluste geschrieben wurden, macht er dabei langsam Fortschritte. Das Plattformgeschäft mit der Auslieferung von Restaurantessen habe im dritten Quartal 2022 wie geplant die Gewinnschwelle auf Basis des Betriebsgewinns (Ebitda) erreicht. Delivery Hero soll erstmals auch einen positiven Cashflow erzielen. Das bedeutet im Tagesgeschäft mehr Geld einzunehmen als auszugeben. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2023 könnte es so weit sein. Dieses Vorhaben stellt sich allerdings als ambitioniert heraus, nachdem die gesamte Branche nach dem Corona-Boom eine Krise durchläuft.

Wie die meisten Wachstumsunternehmen hat auch der Aktienkurs von Delivery Hero ab Mitte November 2021 eine Verlustphase begonnen. Am Tag nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2021 am 11. Februar 2022 stürzte der Kurs dann noch weiter ab. Die Aktie schloss mit 46,49 Euro letztlich gut 30 Prozent im Minus. Am 10. Februar hatte der Schlusskurs des Papiers noch bei rund 66 Euro gelegen. Zum Vergleich lag das All Time High von Anfang Januar 2021 bei 145,40 Euro. Seit dem Einbruch vom 11. Februar hat der Kurs an der Unterstützung bei 38,83 Euro gedreht und trotz schwierigem Marktumfeld mittelfristig einen Boden ausgebildet. Mitte April 2022 wurde diese Formation nach unten verlassen und am 12. Mai ein All Time Low in Höhe von 23,88 Euro markiert. Der Rebound führte wieder bis zum wichtigen Kernwiderstand bei 38,83 Euro. Seit Anfang Juni 2022 hat sich eine Seitwärtsrange herausgebildet, die aktuell noch intakt erscheint. Einerseits ist der Aktienkurs schon sehr weit nach unten gelaufen und hat sich stabilisiert, andererseits sind große Ausreißer nach oben auch nicht zu erwarten.

