American Axle & Manufacturing erzielt außergewöhnliche Ergebnisse bei der Compliance und Standardisierung von Prozessen mit Parsable

Industrieunternehmen wie American Axle & Manufacturing (AAM) nutzen die Plattform von Parsable, um die Daten von Werksmitarbeitern bei Routinetätigkeiten über Smartphones und Tablets zu erfassen. Schon eine einzige Erkenntnis kann zu Produktivitätsgewinnen in Millionenhöhe führen. Fortune-500-Kunden setzen Parsable weltweit an mehr als 800 Standorten in 86 Ländern ein und erzielen damit innerhalb weniger Monate erstaunliche Ergebnisse wie die Reduzierung von Fehlern um 75 % und die Steigerung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) um 6 % – ganz ohne IT-Unterstützung.

Parsable versorgt Industrieunternehmen mit innovativen Funktionen, die wertvolle Daten und verwertbare Einblicke in die Betriebsabläufe in der Fertigung ermöglichen. Zu den wichtigsten Funktionen, die heute als Bestandteil der Parsable Connected Worker-Plattform angekündigt wurden, gehören:

Bedingungslogik – Diese neue Funktion ermöglicht es den Mitarbeitern, dynamisch auf Hinweise zu Bedingungen innerhalb der Parsable-App zu reagieren. Die Autoren von Vorlagen verwenden logische „Wenn/Dann"-Anweisungen, um bestimmte Bedingungen festzulegen, die die Dateneingabe oder die nächsten Schritte anzeigen, die zu unternehmen sind. Für Mitarbeiter an vorderster Front passt sich eine Vorlage dynamisch an die Informationen an, die bei jedem Schritt eines Prozesses erfasst werden. So können die Bediener der Geräte bei einer Änderung des Zustands schnell die besten Entscheidungen treffen.

PII-Kennzeichnung – Um stets die Vorschriften einzuhalten, müssen Industrieunternehmen sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten der einzelnen Arbeitnehmer geschützt sind. Autoren von Vorlagen können Eingabefelder, die personenbezogene Daten erfassen, mit einem PII-Umschalter kennzeichnen. Dieses neue Metadatenfeld erleichtert das Auffinden, Verwalten und, falls erforderlich, Löschen personenbezogener Daten.

„Parsable hat die Digitalisierung in der gesamten Fertigung revolutioniert. Diese neuen Funktionen der Plattform ermöglicht es Industrieunternehmen, einen noch besseren Einblick in die Abläufe in der Fertigung zu erhalten. Auf eine Art und Weise, die den Schutz personenbezogener Daten beibehält und es führenden Unternehmen ermöglicht, schnelle Entscheidungen zu treffen, die zu konkreten Ergebnissen führt", erklärte Matt Belkin von Parsable.