Nachfrage lag im Sommer 2022 beinahe auf Vorkrisenniveau

Wien (APA-ots) - Die aktuelle WIFO-Tourismusanalyse zeigt, dass die Nachfrage im Vergleich zur Sommersaison des Vorjahres deutlich angezogen ist. Mit rund 78 Mio. Übernachtungen wurde fast das Vorkrisenniveau des Sommers 2019 erreicht (-1,4%). Die Aussichten für den Winter 2022/23 werden durch die hohe Inflation beeinträchtigt, vorsichtiger Optimismus erscheint jedoch angebracht - eine gute Buchungslage zu Winterbeginn könnte den

Nächtigungsrückstand zur Saison 2018/19 auf schätzungsweise 5% reduzieren.



Das Wiedererstarken des Sommertourismus in Österreich ist vor allem auf die inländische Nachfrage zurückzuführen: Mit 24,3 Mio. Nächtigungen wurde in diesem Segment ein neuer Höchstwert erreicht (+4,4% im Vergleich zur Saison 2019). Auch internationale Reisende kamen in den Sommermonaten 2022 wieder vermehrt nach Österreich (+26,5% gegenüber dem Vorjahr), wenngleich die Nachfrage noch etwas verhaltener war als vor der COVID-19-Krise (3,8% zu 2019). Einnahmen aus dem Nächtigungs- und Tagestourismus in Österreich wurden im Sommer 2022 ersten Schätzungen des WIFO zufolge in Höhe von nominell knapp 14,7 Mrd. erwirtschaftet - um 0,8% mehr als in der Saison 2019. In Anbetracht der starken Teuerung des touristischen Warenkorbes bedeutet dies preisbereinigt einen um 14,7% geringeren Umsatz als im Sommer 2019.