Verfallstagsnachlese +++ Stimmung und Marktbreite +++ Umfrageauswertung

Verfallstagsnachlese

von Torsten Ewert

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

am Freitag ist Sven Weisenhaus schon kurz auf den Verfallstag eingegangen. Daher kann ich mich hier auf die wesentlichen Punkte beschränken.

Verzwicktes Trading durch Fehlsignal

Zunächst die harten Daten: Der DAX fiel nach dem EZB-Entschied vom Donnerstag zum Verfallstermin tatsächlich in den Bereich des optimalen Abrechnungsniveaus bei 13.800 Punkten – das Tief lag bei 13.815,24 Punkten. Abgerechnet wurde der DAX jedoch bei 13.931,48 Punkten. Damit wurde mein bevorzugtes Kursziel von 14.000 Punkten perfekt erreicht, das ich bereits am 05.12.2022 genannt (und im Chart skizziert) hatte.

Doch so perfekt, wie es nach diesen Daten scheint, dürfte das Trading nur für die Wenigsten verlaufen sein. Der Grund: der Fehlausbruch des DAX nach oben vom vergangenen Dienstag, als er nach den US-Inflationsdaten in kurzer Zeit auf neue Hochs in der laufenden Aufwärtsbewegung stieg.

Dabei überwand er das 61,8%-Niveau der gesamten Abwärtsbewegung seit Januar (und beendete diese formal für kurze Zeit) ebenso wie die runde 14.600-Punkte-Marke. Dort dürften viele Stoppmarken für einen Short-Trade gelegen haben (siehe folgender Chart).

Rechtzeitiger Wiedereinstieg

Wer dort ausgestoppt wurde (siehe roter Pfeil), brauchte die Nerven, um nach dem Fehlausbruch (siehe roter Bogen) wieder einzusteigen, nachdem der Kurs dynamisch zurückfiel (siehe grüner Pfeil). Dann konnte man doch noch von dem Verfallstagsszenario profitieren, dass letztlich perfekt aufging.

Der US-Aktienmarkt im Spiegel von Stimmung und Marktbreite

von Torsten Ewert

Nach der Stärke der Aktienmärkte ab Oktober dürften etliche Anleger trotz der Turbulenzen der vergangenen Woche auf eine Weihnachtsrally hoffen. Schließlich kann der jüngste Rückschlag als (ausreichende) Korrektur angesehen werden, wonach der Anstieg weitergeht. Auch das berühmt-berüchtigte Window-Dresssing zum Jahresende kann die Kurse nochmal treiben.

Neues bearishes Stimmungsextrem

Doch die Stimmungslage unter den Börsianern ist so mau wie noch nie in der Historie: Seit 37 Wochen übersteigt die Zahl der Bären, die der Bullen, so dass das Sentiment unter der Nulllinie dümpelt. Der bisherige Höchstwert von 34 Wochen wurde während der Corona-Pandemie erreicht (siehe Börse-Intern vom 21.09.2020 und vom 23.11.2020).