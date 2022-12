Während der coronabedingten Lockdowns boten Haustiere für viele Menschen eine willkommene Abwechslung im Alltag. Sei es als Seelentröster oder Freizeitbegleiter. Entsprechend stieg die Zahl der Haustiere weltweit rapide an. In Deutschland lebt mittlerweile in fast jedem zweiten Haushalt ein Tier, in den USA gibt es laut dem National Pet Owners Survey 2021-2022 sogar in 70 Prozent aller Haushalte einen tierischen Mitbewohner. Tendenz: steigend. Da auch die Ansprüche der Halter an die medizinische Versorgung ihrer Mitbewohner immer höher werden, tun sich im Segment Tiergesundheit für innovative Unternehmen wie Innocan Pharma (WKN: A2PSPW, ISIN: CA45783P102) attraktive Wachstumschancen auf.