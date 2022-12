DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 60 Euro angehoben. Die Lage in einigen Absatzmärkten des Modekonzerns stelle sich mittlerweile entspannter dar, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Aufholpotenzial beim Umsatz im Vergleich zu anderen Mode- und Luxusgüterunternehmen größer. Der Experte erhöhte seine Prognosen./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2022 / 07:06 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 52,20EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m