München (ots) -



- Strom: Musterhaushalt (5.000 kWh) spart durch Wechsel aus Grundversorgung Ø

447 Euro

- Gas: Im Schnitt 332 Euro Ersparnis für Familie (20.000 kWh) durch Wechsel zum

Alternativversorger

- 1.135 Preiserhöhungen zum Jahreswechsel in der Grundversorgung für Strom und

Gas



Die Deutschen zahlen in diesem Winter Rekordpreise für Strom und Gas. Um die

Kosten zu minimieren, sollten Verbraucher*innen Preise der Anbieter vergleichen.

Eine Analyse von CHECK24 zeigt, dass ein Wechsel vom Grundversorger zum

alternativen Anbieter im Schnitt über 750 Euro im Jahr spart.1)





Eine Familie mit einem jährlichen Stromverbrauch von 5.000 kWh reduziert ihreStromkosten mit einem Anbieterwechsel in 50 Großstädten mit Sparpotenzial umdurchschnittlich 447 Euro. Am größten ist die Ersparnis in Cottbus. Dort zahlenVerbraucher*innen, die aus der Grundversorgung zum günstigstenAlternativanbieter wechseln 1.214 Euro weniger im Jahr für Strom. Auch fürMünchner*innen besteht hohes Sparpotenzial. Durch einen Wechsel zumpreiswertesten alternativen Anbieter senkt eine Familie dort die Stromkosten um963 Euro."Viele Stromkund*innen werden im kommenden Jahr von der Strompreisbremseprofitieren" , sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24."Jedoch sollten Kund*innen trotz der Strompreisbremse regelmäßig ihrenStromtarif überprüfen, um die nicht gedeckelten Kosten zu optimieren. SobaldNeukundentarife unterhalb von 40 Cent je Kilowattstunde angeboten werden,ergeben sich darüber hinaus zusätzlich deutliche Einsparpotenziale - auch ganzohne Strompreisbremse."Ein Singlehaushalt (1.500 kWh) spart in Cottbus durch einen Stromanbieterwechselbis zu 424 Euro jährlich. Im Durchschnitt von 50 deutschen Großstädten, dieaktuell das höchste Sparpotenzial bieten, zahlen Einzelpersonenhaushalte beimgünstigsten Alternativanbieter circa 161 Euro weniger als in derGrundversorgung.Gas: Im Schnitt 332 Euro Ersparnis für Familie (20.000 kWh) durch Wechsel zumAlternativversorgerEin Musterhaushalt (20.000 kWh) spart bis zu 1.492 Euro seiner Gaskosten, wenner beispielsweise in Moers von der Grundversorgung zum günstigstenAlternativanbieter wechselt. Eine Familie aus Jena kann im Jahr durch einenneuen Tarif beim preiswertesten alternativen Versorger 1.222 Euro sparen. ImSchnitt 20 deutscher Großstädte, mit dem aktuell höchsten Sparpotenzial, zahlteine Familie beim günstigsten alternativen Anbieter 332 Euro im Jahr weniger.Hier finden Sie die Übersicht der Großstädte, mit dem größten Sparpotenzial.