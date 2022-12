Ende der Pandemie? Container auf hoher See profitieren

Wenn früher in den Nachrichten die beeindruckenden Bilder der Seecontainer gezeigt wurden, die beispielsweise auf den Hamburger Hafen zusteuerten, ging es meist um florierende Außenhandelsbeziehungen. Seit der Pandemie hat sich dieses Bild gründlich geändert. Denn Lieferschwierigkeiten, mangelnde Containerkapazitäten und insbesondere auch hohe Frachtpreise hatten das Geschehen maßgeblich bestimmt.



Besonders Lieferungen aus dem asiatischen Raum - und die Unternehmen, die von diesen Lieferungen abhängig sind - waren davon betroffen. Nun gibt es wenigstens ein Licht am Ende des Tunnels: Die Lieferketten stabilisieren sich wieder und die Preise der zeitweise unerfreulich teuren Seecontainer sinken - wenn auch nicht ganz auf das Niveau, das sie vor der Ära von Corona hatten.



Schlüsselposition von China entkernen



Die Probleme, die durch die Stagnation in den Lieferketten generiert wurden, betrafen besonders Handelsgeschäfte aus dem chinesischen Umfeld. Auch diese Lieferverzögerungen, die den auf die chinesischen Zulieferer stark angewiesenen europäischen Unternehmen hart zusetzten, untermauerten die Forderungen von Politikern und Entscheidern, die Abhängigkeiten vom asiatischen Markt deutlich zu reduzieren. Erst jüngst hatte der Plan der Chinesen, sich in den Hamburger Hafen wirtschaftlich zu involvieren, für hitzige Diskussionen gesorgt.



Auch wenn die Zero Covid-Strategie der Volksrepublik nun ad acta gelegt wurde, hatte diese die europäische Wirtschaft ebenfalls unangenehm beeinträchtigt. Vom Logistiker über das Medizinunternehmen und den Fahrzeugproduzenten bis hin zu den Unternehmen, die bestimmte IT-Infrastruktur benötigten, hatten zahlreiche Betriebe aller Art massive Probleme durch die Abhängigkeit von China und deren Folgen. Auch die gestiegenen Preise der Seecontainer taten ihr Übriges, um die Situation zu verschärfen.



WCI signalisiert Abschwächung von Frachtpreisen



Jetzt machen Experten und diverse hoch spezifische Kennzahlen aber tatsächlich erste entspannende Tendenzen aus: Einer der wichtigsten Indikatoren für die Entwicklung der Container- beziehungsweise Frachtpreise ist der sogenannte World Container Index. Der Indikator wird aus den durchschnittlichen Frachtpreisen von klassischen Standard-Seecontainern (40 Fuss) errechnet. Durchgeführt wird dies von den Spezialisten von Drewry Shipping Consultants Ltd., eines englischen Consulting-Unternehmens.