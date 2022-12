Die Fed viel hawkisher als erwartet, die EZB und vor allem Christine Lagarde bei der Pressekonferenz noch extremer - und nun scheint selbst die letzte Bastion des ultrabilligen Geldes zu bröckeln: die Bank of Japan ändert völlig überraschend ihre "yield curve control" und reagiert damit offenkundig auf die auch in Japan inzwischen deutlich gestiegene Inflation. Mit der Anhebung der Renditeobergrenze für die 10-jährige japanische Anleihe von 0,25% auf nun 0,5% ist der erste Schritt aus dem Ausstieg der ultralaxen Gedpolitik gemacht. Die Fed hat begonnen, die EZB mußte nachziehen - und nun folgt also auch die Bank of Japan als letzte der großen Notenbanken mit einer geldpolitischen Wende (mit Ausnahme der People´s Bank of China). Die Renditen stiegen darauf hin, die Aktienmärkte (vor allem der Nikkei) unter Druck. Aber dennoch spricht manches nun für eine technische Erholung der Aktienmärkte..

Hinweise aus Video:

1. Japan schockt Finanzmärkte mit Bondpolitik – Yen reagiert deutlich

2. EU einigt sich auf Gaspreisdeckel bei 180 Euro

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Fed, EZB, jetzt Bank of Japan: Der nächste Schock!" seehn Sie hier..