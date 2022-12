"Plansecur rangiert seit vielen Jahren auf den vorderen Plätzen bei allen seriösen Studien über Finanzdienstleister. Die aktuelle Umfrage für das Jahr 2022 reiht sich in diese Erfolgsserie ein", sagt Noch-Geschäftsführer Johannes Sczepan, der nach 21 Jahren an der Spitze des Unternehmens zum Jahreswechsel in den Ruhestand tritt. Er fügt hinzu: "Ich freue mich, Plansecur mit dieser unabhängigen Bestätigung durch ein renommiertes Institut an meinen Nachfolger Heiko Hauser zu übergeben."



Für die Untersuchung wurden knapp 360.000 Nennungen aus Bewertungsportalen, sozialen Medien, Nachrichtenseiten und Blogs durch eine Software mittels Künstlicher Intelligenz ausgewertet. Dabei wurden die Reichweite, also die Anzahl der Nennungen im Verhältnis zum Mittelwert der Branche, und ein Tonalitätssaldo ermittelt. "Es ist beinahe unglaublich, dass wir als mit rund 180 Beraterinnen und Beratern im Vergleich zu den Branchenriesen relativ kleines Unternehmen einmal mehr soweit an die Spitze vorgestoßen sind", freut sich der neue Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser. Zum Vergleich: Der erste Platz ging an einen Mitbewerber mit rund 18.000 Beratenden, also 100-mal mehr, der zweite an einen mit über 2.000 Beratenden, also immerhin noch zehnmal mehr als Plansecur. "Damit gehören wir trotz unseres Klein-aber-fein-Ansatzes zu einem Kreis von drei Unternehmen, die mehr als 80 der insgesamt zu vergebenden 100 Punkte erreicht haben", unterstreicht Heiko Hauser. Alle anderen von IMWF in der Kategorie Finanzvertriebe bewerteten Anbieter kamen nur auf deutlich weniger als 70 Prozent.



"Das ist eine großartige Nachricht für alle Beraterinnen und Berater bei Plansecur zum Abschluss des Jahres 2022", sind sich Sczepan und Hauser einig.

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen" (2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022).

