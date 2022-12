Fakten zum Fest

WIESBADEN (ots) -



- Weihnachtsbäume: Anbaufläche 2021 um 26,4 % gegenüber Vorjahr gewachsen

- Rotkohl: Ernte 2021 um 13,6 % höher als im Vorjahr

- Karpfen: Knapp drei Viertel wurden 2021 in Bayern und Sachsen gezüchtet

- Sekt, Prosecco und Co.: Pro-Kopf-Verbrauch von 2011 bis 2021 um 23 % gesunken



Ob Fichte oder Nordmanntanne: Für viele Menschen gehört ein echter

Weihnachtsbaum zum Fest dazu. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, wurden in Deutschland im Jahr 2021 außerhalb des Waldes auf einer

Fläche von 20 100 Hektar Weihnachtsbäume angebaut. Die Anbaufläche wuchs damit

gegenüber dem Vorjahr um 26,4 %. 2020 umfassten die zum Einschlag aus heimischem

Anbau angelegten Flächen 15 900 Hektar. Insgesamt unterhielten im vergangenen

Jahr 3 350 landwirtschaftliche Betriebe Weihnachtsbaumkulturen. Stückzahlen für

die hierzulande aufgezogenen Weihnachtsbäume werden in der amtlichen Statistik

nicht erfasst.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Da die hiesigen Weihnachtsbaumkulturen den Bedarf an frischem Tannengrün nichtdecken können, wurden 2021 rund 2,4 Millionen frische Weihnachtsbäume nachDeutschland importiert - 13,0 % mehr als im Jahr zuvor. Mit 1,9 Millionen Bäumenkamen die meisten wie in den Vorjahren aus Dänemark. Das nördliche Nachbarlandlieferte vier Fünftel (79,8 %) der Weihnachtsbäume. Ein Drittel der dänischenBäume trafen hierzulande bereits im November ein, zwei Drittel im Dezember 2021.Januar bis September 2022: Unterhaltungselektronik im Wert von 9,2 MilliardenEuro importiertWichtig ist an Weihnachten nicht nur der Baum, sondern auch was darunterliegt:Beliebt als Weihnachtsgeschenke sind Geräte der Unterhaltungselektronik wieSpielekonsolen, Kopfhörer oder Digitalkameras. Ein Großteil dieser Artikel wirdim Ausland produziert. So wurde in den ersten drei Quartalen 2022Unterhaltungselektronik im Wert von 9,2 Milliarden Euro nach Deutschlandimportiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum war das ein Anstieg um 17,0 %.Verglichen mit den ersten drei Quartalen 2020 stieg der Wert der Einfuhren um35,1%.Vor Weihnachten ziehen die Importe von Unterhaltungselektronik in der Regeldeutlich an. Im vergangenen Jahr 2021 entfielen mit 3,9 Milliarden Euro einDrittel der Gesamteinfuhren von 11,8 Milliarden Euro auf das 4. Quartal.Erntemenge an Rotkohl 2021 um 13,6 % gestiegenIn Süddeutschland heißt es Blaukraut, im Rest der Republik Rotkohl - doch egal,wie man das Gemüse nennt, in vielen Familien gilt es als klassische Beilage zueinem weihnachtlichen Festessen. 2021 wurden in Deutschland knapp 142 000 TonnenRotkohl geerntet - eine Steigerung um 13,6 % gegenüber dem Vorjahr. Damit liegtder Rotkohl in Bezug auf die Erntemenge nach dem Weißkohl (435 000 Tonnen) an