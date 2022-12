9,8 Millionen Behandlungen in Notfallambulanzen im Jahr 2021

WIESBADEN (ots) - An Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr sichern die

Notfallambulanzen in Deutschland vielfach die ärztliche Grundversorgung, doch

nicht nur dann sind sie oft erste Anlaufstelle. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, wurden in Krankenhäusern hierzulande im Jahr 2021 rund 9,8

Millionen ambulante Notfälle behandelt. Das waren 3,9 % mehr als im stark von

der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020. Damit wurden im Durchschnitt rund 26

800 Menschen täglich in einer Notfallambulanz in einem Krankenhaus versorgt. Zum

Vergleich: Die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle betrug im Jahr 2021

insgesamt rund 16,7 Millionen.



Von den insgesamt 1 886 Krankenhäusern in Deutschland betrieben im vergangenen

Jahr rund 82 % Notfallambulanzen. Das waren 1 555 Krankenhäuser und damit 39

mehr als im Vorjahr.