DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos auf "Buy" belassen. Trotz des ungünstigen Wetters und der Poststreiks in Großbritannien dürften die Verbraucher immer noch in Kaufstimmung sein und die erste richtige Weihnachtssaison nach der Pandemie feiern, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den britischen Bekleidungshändlern./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2022 / 07:04 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,96EUR gehandelt.