20.12.2022



Expertise von Managern Vermögensverwaltender Fonds nutzen

In den vergangenen Jahren gab es an den Finanzmärkten viele Herausforderungen für Anlegerinnen und Anleger – die Corona-Pandemie, die Inflation sowie den Russland-Ukraine Krieg, um nur einige zu nennen. In solchen Zeiten ist es gut, wenn man das eigene Vermögen auch Experten anvertrauen kann.



Eine Möglichkeit ist es, die besondere Expertise und langjährige Erfahrung von Managern Vermögensverwaltender Fonds zu nutzen. Denn diese steuern ihre Fonds, durch das besondere Augenmerk auf die Risikoreduzierung, oft erfolgreich durch schwierige Börsenphasen – und das auch über mehrere Jahre hinweg.