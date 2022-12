Zahlreiche Kündigungen in den Kliniken - Experte verrät die wahren Gründe, wieso Pflegekräfte kündigen und wie Pflegebetriebe sie vom Bleiben überzeugen (FOTO)

Berlin (ots) - Seit Monaten werden die Personalabteilungen in der Pflegebranche

von einer regelrechten Kündigungswelle heimgesucht. Rund zwei Drittel der

Arbeitnehmer haben schon innerlich gekündigt oder sehen sich nach Alternativen

um - für die Kliniken spitzt sich die Situation zu.



"Das Pflegepersonal sieht sich nach wie vor massiv überlastet und mit leeren

Versprechungen vertröstet - das ist aber nur ein Teil des Problems", sagt Dirk

Bachmann. Er ist Recruiting-Spezialist für Kliniken und kennt die drei

wichtigsten Kündigungsgründe, über die in der Pflege niemand spricht. In diesem

Beitrag erklärt er, warum das Pflegepersonal am Limit ist und was Kliniken jetzt

ändern sollten, um mehr qualifizierte Bewerber für freie Pflegefachkraft- und

Ärztestellen zu gewinnen.