Stockdorf (ots) - Eindrucksvolle Lichtszenarien, Verschattung auf Knopfdruck

oder integrierte Solarzellen - der Wunsch nach mehr Design und Komfort im

Fahrzeuginnenraum wird immer größer. Hightech-Glas heißt das Zauberwort, das

alles möglich macht.



Die Integration innovativer Technologien direkt in die großflächigen

Glasscheiben von modernen Fahrzeugdächern eröffnet neue und optisch

beeindruckende Möglichkeiten. Webasto ist seit vielen Jahren Weltmarktführer für

Panorama-, Schiebe- und Cabriodächer und baut seine Aktivitäten im Bereich des

sogenannten "Automotive Glazing" aus, um das Potenzial von Hightech-Glas weiter

auszuschöpfen.





Lichteffekte im GlasBei Tag genießen Passagiere den klaren Panoramablick durch die großzügigeGlasscheibe und die helle und freundliche Atmosphäre im Innenraum. BeiDunkelheit beeindruckt das Dach auf Wunsch mit wirkungsvollen dynamischenLichtszenarien. In die Scheibe integriert ist ein transparenter Druck, dernahezu unsichtbar ist und den Blick in den Himmel freigibt. Bei Lichtansteuerungsind in der Scheibe verschiedenste Muster - von geometrischen Figuren bis hinzum Sternenhimmel - in vielen Farben realisierbar und lassen individuellenKundenwünschen großen Spielraum. Sowohl in öffenbaren als auch in festenPanoramadachsystemen sorgt dieses Lichtspiel für einen echten Wow-Effekt.Schatten auf KnopfdruckNeben dem freien Blick in den Himmel ist aber auch Beschattung zum Schutz vorder Sonne und mehr Privatsphäre möglich: Webasto ist unter denAutomobilzulieferern der Pionier für die Integration schaltbarer Verglasungen inPanoramadächern. Auf Knopfdruck verdunkelt sich die Glasabdeckung oder wirdwieder transparent. Das funktioniert mittels Folien, die in das Glas eingebundenwerden. Durch elektrische Steuersignale verändern diese ihreLichtdurchlässigkeit. Die Technik berücksichtigt individuelle Wünsche - so kanndie Beschattung auch nur für einzelne Segmente des Daches aktiviert werden. DieGestaltung ist mit weiteren Features, wie zum Beispiel integriertenLichtszenarien, kombinierbar. Der Einsatz schaltbarer Verglasung bringt vorallem Elektro- oder Hybridfahrzeugen einen entscheidenden Vorteil: Da keineRollos mehr für die Beschattung notwendig sind, wird wertvoller Bauraum gespart.Mit der Sonne unterwegsAuch integrierte Solarzellen können erheblich zum Komfort im Innenraumbeitragen. Bereits 1989 wurde das erste Solardach von Webasto in einem Audi 80Coupé verbaut. Seitdem setzt der Zulieferer konsequent auf diese nachhaltigeTechnologie. Heute lassen sich im Zuge der Elektromobilität wertvolle Kilometerdank getankter Sonne abhängig von der Größe des Daches zusätzlich zurücklegen.In dem Fahrzeug eines amerikanischen Herstellers sind es aktuell beispielsweiseje nach Bedingungen zwischen 2.400 und 3.200 Kilometer pro Jahr. Aber das istnur ein Vorteil eines Solardaches. Die gewonnene Sonnenenergie kann auch optimalzur Klimatisierung des Innenraums genutzt werden."Der Trend im Fahrzeugbereich geht ganz klar zu großzügigen Panoramadächern.Eine Fläche, die bisher weitgehend ungenutzt ist. Als Pionier und Spezialist fürDachsysteme werden wir das ändern", erklärt Jan Henning Mehlfeldt,verantwortlich für das globale Dachgeschäft bei Webasto. "Mit unseren klugenTechnologien integrieren wir Hightech im Glas und schaffen so ein ganzbesonderes Erlebnis im Innenraum."Um in dem Bereich Hightech-Glas Knowhow aufzubauen, ist Webasto mit derÜbernahme des Luxemburger Glasspezialisten Carlex nun auch selbst in dieGlasproduktion für den Automobilbereich eingestiegen.Pressekontakt:Birgit FelskePressesprecherin Dach- und ThermolösungenWebasto GroupMobil: +49 152 21745177E-Mail: mailto:Birgit.Felske@webasto.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50440/5398655OTS: Webasto Roof and Components SE