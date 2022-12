ERGATTA KÜNDIGT EXPANSION AUF DEM DEUTSCHEN MARKT AN

New York, New York & Nordhorn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nach erfolgreichen

Markteinführungen in Großbritannien und Irland macht sich Ergatta auf den Weg,

um seine Präsenz in ganz Europa zu vertiefen



Ergatta, die spielbasierte Marke für Heimfitness, gab heute bekannt, dass sie

mit dem Verkauf ihres vernetzten Rudergeräts in Deutschland, Österreich und der

Schweiz beginnen wird. Der Verkauf ist jetzt live und die Bestellungen werden

innerhalb von 1-2 Wochen nach dem Kauf versandt. Diese Ankündigung folgt auf die

jüngste Expansion von Ergatta nach Großbritannien, die im Oktober angekündigt

wurde. Ergatta hat in Deutschland eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit der

norddeutschen WATERROWER | NOHRD Group, dem führenden Anbieter von

Fitnessgeräten in elegantem Design und aus hochwertigen, natürlichen

Materialien.