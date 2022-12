ACCENTRO: Einigung mit Anleihegläubigern

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um 15 Prozent auf 145 Mio. Euro gesteigert, beim Nettoergebnis nach Minderheiten mit -7,1 Mio. Euro aber einen Verlust erlitten. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Management aufgrund der Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte die Prognose revidiert. Demnach werde nun ein Umsatz von 160 bis 170 Mio. Euro (zuvor: 200 bis 220 Mio. Euro) erwartet. Das EBIT solle zwischen 8 und 10 Mio. Euro (zuvor: 45 bis 50 Mio. Euro) liegen. Bezüglich der anstehenden Fälligkeit der 250 Mio. Euro 2020/23 Anleihe sei es zu einer Einigung mit einer Gläubigergruppe zur Verlängerung um 3 Jahre gekommen. Im Rahmen dessen werde der Kupon der Anleihe um 2 Prozentpunkte auf 5,625 Prozent erhöht. Zudem beinhalte die Vereinbarung bestimmte Bedingungen mit einer deutlichen Auswirkung auf das operative Geschäft. Neben der 2020/23 Anleihe solle außerdem die 2021/26 Anleihe um 3 Jahre verlängert und entsprechend angepasst werden. Nach Meinung der Analysten sei die Einigung mit den Anleihegläubigern ist eine sehr erfreuliche und wichtige Nachricht, die dem Unternehmen eine deutliche Entlastung biete. Nichtsdestotrotz müsse SRC durch die Bedingungen der Anleiheverlängerung die Erwartungen für 2022 und die kommenden Jahre deutlich reduzieren. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 7,00 Euro (zuvor: 10,00 Euro) und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.12.2022, 11:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 19.12.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Accentro_19December2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Accentro Real Estate Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 2,28EUR gehandelt.