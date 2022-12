Der Winter birgt für Wohnungen und deren Bewohner:innen besondere Gefahrenquellen. Wer weiß, worauf zu achten ist und umsichtig handelt, ist auf der sicheren Seite.



Wien (APA-ots) - Alle Jahre wieder bedeutet die Weihnachtszeit leider nicht nur Besinnlichkeit und Feierlichkeit, sondern auch eine Zeit, in der besondere Achtsamkeit geboten ist, um Adventkranz- oder Christbaumbrände zu verhindern. "Im Jahresverlauf kommt es neben Hitzeperioden im Hochsommer leider gerade rund um die Feiertage oftmals zu gefährlichen Bränden in den eigenen vier Wänden: Kerzen auf trockenen Christbäumen und Adventkränzen sowie Feuerwerkskörper sind dabei häufig der Auslöser. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben im Jänner mehr als 2.200 unserer Kund:innen entsprechende Schäden durch Feuer gemeldet", so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei UNIQA Insurance Group AG und meint weiter: "Wir raten unseren Kund:innen wirklich zu besonderer Achtsamkeit, wann immer Kerzen entzündet werden. Diese sollten niemals unbeobachtet bleiben - insbesondere nicht in Anwesenheit von Kindern und Tieren. Ein Brand durch Unachtsamkeit im Umgang ergibt im Ernstfall grobe Fahrlässigkeit. In diesem Fall ist es wichtig, dass die Haushaltsversicherung diese auch umfasst."