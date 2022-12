wallstreet:online: Wie kommst Du als Trader da erfolgreich durch? Der Kapitalmarkt ist in schwerem Wetter, wie Seeleute sagen. Im nächsten Jahr wird wahrscheinlich die Rezession neben der Inflation ein dominierendes Thema werden. Die Zinspolitik und die geopolitischen Spannungen tragen ebenfalls nicht zu Aufschwüngen am breiten Markt bei.

Aber Spaß beiseite. Für uns ist das wirklich ein angenehmer Markt, weil er in Bewegung ist oder wie es bei uns in der Fachsprache heißt eine "hohe Volatilität" besitzt. Starke Bewegungen bedeuten viele wechselnde Trends und das sind für uns dann potenziell sehr gut handelbare Bewegungen. Ein ereignisarmer Markt mit wenigen Trendwechseln ist dagegen in der Regel für uns alle im Team schwerer handelbar.



Jetzt zum Ausblick für das kommende Jahr. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass die hohe Volatilität Bestand haben wird. Insbesondere die Zinspolitik der Notenbanken, die aktuell Versäumnisse der letzten zwei Jahre korrigieren muss, und die sich damit verknappende Liquidität an den Märkten werden hierfür sorgen.



Der Markt schätzt in vielen Segmenten die Auswirkungen dieser (notwendigen) Zinspolitik noch immer falsch ein. Die Zinserhöhungen des letzten Jahres werden in ihrer vollen Auswirkung erst im Jahr 2023 durchschlagen. Die Möglichkeiten einer Korrektur dieser Erhöhungen werden sich 2023 nicht ergeben, da die Inflationsziele der jeweiligen Notenbanken und die tatsächliche Inflation noch zu weit auseinanderliegen werden, wenn – wie wir annehmen – die aktuellen Inflationsraten in den ersten vier Monaten des neuen Jahres durch Basiseffekte bedingt um zwei bis vier Prozent je nach Land sinken werden.



Es ist zum Beispiel für die EZB das eine zu sagen "die Inflation ist auf dem richtigen Weg, wir haben sie von zehn auf fünf oder sechs Prozent gedrückt, wir können aktuell auf weitere Zinserhöhungen verzichten", aber es ist etwas völlig anderes in einem solchen Szenario, in dem die Inflationsrate immer noch 150 bis 200 Prozent oberhalb des EZB-Zieles liegt, bereits Zinssenkungen vorzunehmen – egal in welchen Zustand die Konjunktur dann ist.

Was der Anleger aus meiner Sicht aktuell besonders lernen muss, ist das wirtschaftliche Entwicklungen Zeit benötigen. Corona war ein absoluter Sonderfall. Der Corona-Einbruch ist nicht typisch für eine wirtschaftliche Entwicklung. Ein Konjunkturzyklus verläuft auf der Zeitachse deutlich träger. Aus meiner Sicht befinden wir uns eher in einem der 70er-Jahre ähnlichen Szenario. Betrachtet man Charts aus dieser Zeit, wird man mit schnell wechselnden Trends, die sich jeweils über einige Monate hinziehen, aber etwa am Aktienmarkt schnell 30 Prozent in beide Richtungen ausmachen (ähnlich der jüngsten Rallye von Oktober bis Dezember) können, konfrontiert. Wir erwarten das Szenario eines volatilen Seitwärts(abwärts)marktes für die Aktienmärkte in den kommenden 24 Monaten.

wallstreet:online: Von guten Vermögensverwaltern erwarte ich, dass sie in jeder Marktlage mein Vermögen deutlich bereichern. Was sind derzeit die Finanzinstrumente der Stunde, um diesen stürmischen Markt zu traden?

Marc Wilhelms: Schön, dass Du das sagst, denn dies deckt sich exakt mit unserem eigenen Anspruch. Wir wollen kontinuierliche Ergebnisse liefern, die im Wesentlichen unabhängig von der Marktphase sind. Entsprechend verwenden wir zum größten Teil Strategien die auch in Abwärtsmärkten positive Ergebnisse bringen. Dem Anleger muss allerdings bewusst sein, dass dies dazu führt, dass man bei stark haussierenden Aktienmärkten in der Regel hinter dem Markt zurückbleibt. Aber in einem Jahr wie 2022 steht dann eben am Jahresende auch ein Plus – im Fall meiner persönlichen Strategie (abgebildet bei uns im PP Multi Opportunities) etwa ein Plus von circa sieben Prozent. Bei unserer Kombinationsstrategie "Five Lions" die einen etwas größeren Anteil an "Long-Elementen" enthält sind es ebenfalls noch fast vier Prozent.

Um auf deine Frage bezüglich der "Finanzinstrumente der Stunde" einzugehen, muss ich sagen, die Einsatzmöglichkeit von derivativen Finanzinstrumenten ist aktuell unser großer Vorteil gegenüber einem Anleger, der nur das Kaufen und Verkaufen von Aktien betreiben kann. Speziell der Einsatz von (Long) Optionen mit ihrem asymmetrisch verteilten Chance/Risikoprofil bietet hervorragende Möglichkeiten kurzfristige Trendwechsel zu traden, die aufgrund der erhöhten Volatilität wie gesagt aktuell öfter als gewöhnlich vorkommen.

Neben dem Einsatz solcher derivativer Instrumente ist es aktuell die Diversifikation der Anlagen über verschiedenste Märkte, die uns große Vorteile gegenüber dem reinen Aktienmarkt-Anleger bringt.

Große Teile der Gewinne in meiner persönlichen Strategie kamen in der ersten Jahreshälfte 2022 etwa über den Zinsmarkt und dem frühzeitigen Erkennen des Inflationstrends. In den letzten drei Monaten dagegen über die korrekte Einschätzung des Öl- und Gasmarktes.

wallstreet:online: Dein Team und Du sind mit "Five Lions" bereits erfolgreich. Darin finden sich langjährig erfolgreiche Börsianer wie Hans-Jürgen Haak mit ihren Strategien. Insgesamt finde ich – wie der Name "Five Lions" beschreibt – fünf verschiedene Strategien in diesem aktiv gemanagten Zertifikat. Wie passt das zusammen?

Marc Wilhelms: Nun, das passt insofern sehr gut zusammen, dass wir damit eine weitere Diversifikation erreichen, die das Risiko für den Anleger minimiert. Jede der fünf Strategien arbeitet unabhängig von der anderen und hat den gleichen Anteil am Gesamtprodukt. Jede der Strategien hat einen anderen Ansatz und "einen eigenen Kopf" und das belassen wir bewusst so, um die Risikostreuung des Kapitals zu erhalten.

Wenn wir also im Team unterschiedliche Ansichten zu einzelnen Märkten haben, suchen wir keinen Teamkonsens, sondern jeder einzelne setzt seine Marktansicht innerhalb seiner Strategie um – und das ist sehr erfolgreich. In diesem Jahr werden vier der fünf Strategien das Jahr positiv abschließen und die fünfte wird dies nur deshalb nicht schaffen, weil sie als einzige einen stark von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängigen Ansatz verwendet. Diesen Aktienmarkt wird sie aber dennoch um fast zehn Prozent outperformen und diese Strategie wird es dann wiederum sein, die in einem Aktienmarkt-Aufschwung für das Gesamtportfolio der fünf Strategien einen sehr positiven Beitrag leisten wird.

wallstreet:online: Und zum Schluss mit Verlaub eine persönliche Frage: Wenn Du Dich mal nicht um Rendite kümmerst, was machst Du am liebsten in Deiner Freizeit?

Marc Wilhelms: Nun, zum einen ist es meine Familie, der ich bei drei Kindern einen nicht unbeträchtlichen Teil meiner Freizeit gerne widme. Bei einem neun- und einem siebenjährigen aktiven Fußballer verbringen wir gerade zum Beispiel viele Wochenende im Jahr auf dem Fußballplatz. Da ich aber selber jetzt über 40 Jahre als Spieler oder Trainer aktiv bin und ich auch meine Frau auf dem Fußballplatz kennengelernt habe - tun wir das ohnehin sehr gerne.

Ansonsten findest Du mich auch öfter auf einem Golfplatz oder irgendwo mit einem Buch versteckt, in der Hoffnung, dass mich die Kinder nicht sofort finden 😊 Geschichte und Politik sind Steckenpferde von mir, was mir als positiven Nebeneffekt auch beruflich häufig Vorteile bietet, um Ereignisse wie etwa den Brexit oder den aktuellen Ukrainekonflikt aber auch marktbewegende Wahlen etwas anders zu betrachten als es der Marktkonsens gerade tut – was dann häufig gewinnbringende Trades ermöglicht.

wallstreet:online: Marc, vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Wer ist Marc Wilhelms? - Kurzvita

Marc Wilhelms ist zertifizierter US-Future Broker. Bereits während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Analyst für ein Brokerhaus, in dem er später die Analyse-Abteilung leitete. Im Jahr 2003 gründete er seine eigene Firma zur Investmentberatung. Marc Wilhelms leitet bei PP-Asset Management neben der Research-Abteilung auch das Ressort Handel und berät die institutionellen Kunden.

