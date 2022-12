Ford unterstützt mit "Business in Transit" nachhaltiges Start-Up-Unternehmen auf dem Weg zur Elektrifizierung (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford stellt dem Upcycling Start-Up-Unternehmen Airpaq einen vollelektrischen

Ford E-Transit für sechs Monate zur Verfügung

- Mit einem symbolischen Tausch von Schlüssel gegen Rucksack übergibt Claudia

Vogt, Direktorin Nutzfahrzeuggeschäft, Ford Deutschland, Österreich und

Schweiz, den Ford E-Transit an Airpaq

- Ford E-Transit als wichtiger Bestandteil von Ford Pro trägt zur Optimierung

der Produktivität von Ford-Nutzfahrzeugkunden bei



Ford unterstützt das Kölner Start-Up-Unternehmen Airpaq mit einem

vollelektrischen Ford E-Transit auf seinem Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit. Im

Rahmen einer Kooperation unter dem Titel "Business in Transit" bekommt der

Kölner Rucksackhersteller Airpaq für sechs Monate das leichte Nutzfahrzeug zur

Verfügung gestellt. Auftakt der Kooperation war die Übergabe des Fahrzeugs bei

den Ford-Werken in Köln-Niehl, bei dem symbolisch der Fahrzeugschlüssel gegen

einen Rucksack getauscht wurde.





"Unsere Idee hinter "Business in Transit" war der Wunsch ein junges,nachhaltiges Start-Up auf unserem Weg zu mehr Elektrifizierung mitzunehmen. MitAirpaq haben wir den perfekten Kooperationspartner gefunden: einRucksackhersteller mit upgecycelten Airbags mit Sitz in Köln - das passteinfach!",so Claudia Vogt, Direktorin Nutzfahrzeuggeschäft, Ford Deutschland,Österreich und Schweiz.Unter dem Motto "Schrott sei Dank, die Reise geht weiter!" produziert das KölnerStart-Up Airpaq seit 2017 nachhaltig und fair produzierte Produkte in Europa.Sie verwenden dazu Airbag-, Sitzgurt- und Gurtschloss-Ausschussware aus derAutomobilindustrie und vom Schrottplatz. Airpaq gibt dem Müll eine zweite Chanceund fertigt daraus modische Unikate. So werden neue Kreisläufe geschaffen, diedie Umwelt schonen und die Vernichtung wertvoller Ressourcen verhindern. Seitder Gründung konnten bereits 72 Tonnen Autoschrott wiederverwendet werden."Wir haben uns sehr gefreut, dass Ford auf uns zugekommen ist und uns dabeiunterstützt nun auch unseren Transport nachhaltig zu gestalten", erklärt AdrianGoosses, Gründer von Airpaq, die 2022 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreisausgezeichnet wurden.Der zur Verfügung gestellte Ford E-Transit basiert auf der AusstattungsvarianteTrend und wird von einem Elektromotor mit 184 PS (135 KW) und 1-Gang-Automatikangetrieben. Zu dem serienmäßigen Lieferumfang gehören u. a. Ford SYNC 4 mitNavigationssystem, Parkpilot vorne und hinten, Fahrspur-Assistent undGeschwindigkeitsregelanlage. Das Fahrzeug ist in der Farbe Grey Matter und wurdeim Zuge der Kooperation mit dem Firmenlogo von Airpaq versehen.Im Rahmen der Kooperation ist auch ein intensiver Austausch zwischen Ford undAirpaq geplant, in denen die Unternehmen voneinander und miteinander lernenkönnen.Weitere Informationen zum Ford E-Transit und zu Ford Pro finden Sie hier:https://www.ford.de/nutzfahrzeuge-modelle/ford-e-transithttps://www.ford.de/nutzfahrzeuge/beratung/innovation/ford-pro# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung imJahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Airpaq"Upcycling bedeutet Wertschätzung für unseren Planeten." Unter diesem Mottostellt das Kölner Startup Airpaq unter fairen Bedingungen innerhalb der EUnachhaltige Rucksäcke und Accessoires aus Autoschrott her. Sie verwenden dazuAirbag-Ausschussware aus der Autoindustrie sowie Sitzgurte und Gurtschlösser vomSchrottplatz. Ihr Ziel ist es, einen kreativen und bedachten Umgang mit denkostbaren und knappen Ressourcen unseres Planeten zu fördern.Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH 0221/90-17510mailto:jschrei5@ford.comMaya KraatzAirpaqmailto:presse@airpaq.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5398758OTS: Ford-Werke GmbH