Le fabricant de cosmétiques naturels Laverana est le gagnant du DNP 2023 - Et remporte ainsi le prix de durabilité le plus important d'Europe pour l'engagement écologique et social (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Le décor est planté pour la durabilité : à la fin de la 15e

Journée allemande de la durabilité, le fabricant de cosmétiques naturels

Laverana a été couronné lauréat du Prix allemand de la durabilité 2023 dans le

domaine de la transformation des ressources. Il a été choisi comme gagnant

devant environ 2000 invités lors de la cérémonie de remise des prix.



Le Dr Philipp Haase a accepté le trophée convoité au nom du fondateur de

l'entreprise, Thomas Hasse, et de l'entreprise.





À l'occasion du German Sustainability Award, de nombreuses parties prenantesengagées et entreprises TOP se sont réunies à Düsseldorf lors de la 15e Journéeallemande du développement durable, pour laquelle l'action durable fait partieintégrante de leur modèle commercial.Simplifiez-vous, soyez plus rapide et plus efficace : la 15e Journée allemandede la durabilité, qui s'est tenue les 1er et 2 décembre, a une fois de plusdémontré de manière impressionnante la contribution des individus, desorganisations et des entreprises en Allemagne depuis des années dans lesdomaines de la transformation du climat, de la biodiversité, des ressources, dela chaîne d'approvisionnement et de la société, abordant ainsi des sujets où lapression pour agir est particulièrement forte.Chaque année, des lauréats honorifiques tels que le Prince Albert II de Monacoet Michael Patrick Kelly ont été honorés à la fin du programme du congrès lorsdu gala du 02.12., qui a été ouvert par le chancelier fédéral Olaf Scholz.Lecoeur du German Sustainability Award est la compétition de l'entreprisequirend transparente la manière dont leurs concepts contribuent à accélérer (ou àfaire avancer) les sujets importants en matière de durabilité. Le trophéeconvoité du vainqueur du concours Company - Transformation Field Resources - aété décerné au fabricant de cosmétiques naturels Laverana, qui fait toujoursconfiance à son modèle commercial durable depuis 35 ans.Depuis sa fondation, Laverana a courageusement et sans compromis aligné tous lesdomaines de l'entreprise sur la durabilité, l'efficacité et les besoins desclients. Cette triade est fermement ancrée dans l'ADN de l'entreprise et est unecomposante constante et solidaire du modèle d'affaires et la raison du succès del'entreprise et de la marque lavera Naturkosmetik ." Nos activités économiques se caractérisent par des aspects écologiques,économiques et sociaux, allant de l'extraction des matières premières àl'élimination des emballages par nos clients ", explique Thomas Haase, fondateurde l'entreprise. " Depuis 35 ans, nous considérons qu'il est de notre devoirenvers les générations futures d'assumer la responsabilité de l'avenir de notreplanète. "Au début de l'histoire de l'entreprise se trouvait la vision du fondateur derendre disponibles des cosmétiques naturels certifiés et de changer ainsi lagamme de soins et le comportement de soins de manière durable. Il était très enavance sur son temps.Avec Success as Laverana exporte aujourd'hui environ 250 produits cosmétiquesnaturels lavera de Basse-Saxe vers plus de 40 pays et participe à des projets deprotection du climat et de développement dans le monde entier. Un système degestion intégré contrôle la consommation des ressources et tous les systèmes degestion de l'énergie, des déchets et de l'environnement, de la santé et de lasécurité au travail, ainsi que l'assurance qualité dans les moindres détails.En 2021, le fondateur de l'entreprise a transféré Laverana à la fondation dumême nom, assurant ainsi la préservation de son institution durable (Ou nouspouvons utiliser un établissement durable.) Idée. L'un des membres du conseild'administration de la fondation est son fils, le Dr Phillip Haase, qui assumedes tâches importantes dans l'entreprise depuis 6 ans. Le Dr Phillip Haase estd'accord : " En tant qu'entreprise, nous pouvons renforcer la durabilité avecdes solutions efficaces et intelligentes. Chacun peut également contribuer àréduire sa propre empreinte écologique en achetant des produits durables. "Parce qu'une chose est certaine pour l'entreprise : la nature est la vraieaffaire (ou la nature est la vraie chose qui compte) - et chacun devrait prendreses responsabilités et tout faire pour la préserver.Contact:LaveranaSusann Vogel,mailto:presse@lavera.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/64783/5398761OTS: Laverana GmbH